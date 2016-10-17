Кузнецова вернулась в десятку чемпионской гонки WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в десятку. Лидирует по-прежнему немка Ангелик Кербер.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 10 октября
1 (1). Кербер (Германия) – 8000 очков
2 (3). Радванска (Польша) – 4975
3 (4). Халеп (Румыния) – 4728
4 (5). Плишкова (Чехия) – 4100
5 (6). Мугуруса (Испания) – 3736
6 (7). Кис (США) – 3637
7 (9). Цибулкова (Словакия) – 3625
8 (8). Конта (Великобритания) - 3455
9 (10). Суарес-Наварро (Испания) – 3170
10 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3080…
17 (17). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…
24 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1575
25 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 1543…
30 (31). МАКАРОВА (Россия) – 1476…
87 (88). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690…
99 (101). РОДИНА (Россия) - 604