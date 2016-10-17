Кузнецова вернулась в десятку чемпионской гонки WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в десятку. Лидирует по-прежнему немка Ангелик Кербер.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 10 октября

1 (1). Кербер (Германия) – 8000 очков

2 (3). Радванска (Польша) – 4975

3 (4). Халеп (Румыния) – 4728

4 (5). Плишкова (Чехия) – 4100

5 (6). Мугуруса (Испания) – 3736

6 (7). Кис (США) – 3637

7 (9). Цибулкова (Словакия) – 3625

8 (8). Конта (Великобритания) - 3455

9 (10). Суарес-Наварро (Испания) – 3170

10 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3080…

17 (17). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…

24 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1575

25 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 1543…

30 (31). МАКАРОВА (Россия) – 1476…

87 (88). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690…

99 (101). РОДИНА (Россия) - 604