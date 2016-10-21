14:51 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова может сыграть с Радванской, Плишковой и Мугурусой на итоговом турнире года

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Прошла жеребьевка итогового турнира года, который состоится в Сингапуре с 23 по 30 октября, информирует пресс-служба WTA.

Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер на групповой стадии встретится с румынкой Симоной Халеп, американкой Мэдисон Кис и словачкой Доминикой Цибулковой. Они сыграют в Красной группе.

В Белой группе встретятся полька Агнешка Радванска, чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса. Четвертая участница, которой может стать россиянка Светлана Кузнецова, определится позже.

Это вакантное место появилось после отказа от выступлений американки Серены Уильямс – у нее травма плеча. Кузнецова может стать участником итогового турнира, если победит на "Кубке Кремля".

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