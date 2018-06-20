Кудрявцева и Касаткина выбыли из турнира в Бирмингеме в парном разряде

Россиянки Дарья Касаткина и Алла Кудрявцева не смогли выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме в парном разряде. Кудрявцева, выступавшая в паре с украинкой Людмилой Киченок, уступила Кэти Бултер и Хизер Уотсон в первом круге.

Дарья Касаткина в дуэте с Гарбинье Мугурусой проиграла Николь Меличар и Квете Пешке.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Кэти Бултер/Хизер Уотсон (Великобритания, WC) - Людмила Киченок/Алла КУДРЯВЦЕВА (Украина/Россия) - 6:3, 4:6, 10:4

Четвертьфинал

Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия) - Дарья КАСАТКИНА/Гарбинье Мугуруса (Россия/Испания) - 1:6, 7:6(7:5), 14:12