Кристина Младенович: "Шарапова играла отлично после возвращения"

Француженка Кристина Младенович после победы в полуфинале турнира WTA в Штутграте над Марией Шараповой отметила, что россиянка провела хороший матч. По словам спортсменки, она настроилась на то, что россиянка осталась такой же хорошей теннисисткой, какой была раньше.

- Шарапова играла отлично после столь долгого отсутствия, - приводит пресс-служба WTA слова Младенович. - Она вернулась в очень сильном турнире и отлично показала себя. Не думала о том, что Мария добавит что-то новое в свою игру. Просто настраивалась на то, что она осталась такой же хорошей теннисисткой. Понимала, что мы играем в полуфинале, и это будет очень сложный матч.