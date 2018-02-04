Кристина Младенович: "Когда Квитова играет так, как сегодня, с ней ничего нельзя поделать"

После поражения в финале St. Petersburg Ladies Trophy от Петры Квитовой (1:6, 2:6) Кристина Младенович не скупилась на похвалу в адрес соперницы. По ее словам, когда Квитова играет таким образом, с ней ничего нельзя поделать.

- Я не удивлена игрой Петры, мы всем знаем, на что она способна. Когда она играет так, как сегодня, с ней абсолютно ничего нельзя поделать. Я играла, наверное, со всеми выдающимися игроками, но никто так не заколачивает виннерсы, как Петра, находящаяся в хорошей форме, - сказала Младенович на пресс-конференции. - Я не могла принять ее подачу. Я пыталась варьировать удары, но она ничего не позволяла мне сделать. Я не могла поймать никакого ритма. Один-два удара и розыгрыш заканчивался. Соперница играла просто потрясающе. В целом же я провела очень успешную неделю и горда тем, какую игру показала. (Мария НИКУЛАШКИНА)