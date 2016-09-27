Чешка Клара Коукалова приняла решение завершить карьеру. 34-летняя спортсменка выиграла три турнира WTA, а в составе сборной Чехии стала победительницей Кубка Федерации.



"Дорогая моя теннисная семья!

Последние несколько месяцев я не могла играть с чувством радости и страсти, что очень важно для меня, - написала Коукалова в Facebook. - Всю карьеру я выходила на корт с верой, что могу победить любую соперницу. Я верила в себя, но теперь что-то изменилось. Я поняла, что больше не могу отдавать лучшую часть себя, а без этого нельзя соперничать с молодыми игроками, которые хотят побеждать. Мне повезло, что я провела в лучшем виде спорта почти 20 лет, являясь частью семьи ITF...

Не могу выразить словам, как я ценю вашу поддержку в хорошие и плохие моменты. Я вам благодарна. Я знаю и надеюсь, что в конце концов меня ждет что-то особенное.



Удачного дня, Клара Коукалова"