Корне обыграла Остапенко в первом круге турнира в Цинциннати

Шведка Ребекка Петерсон обыграла чешку Катержину Синякову в матче первого круга турнира в Цинциннати. Также во второй круг вышла француженка Ализе Корне, обыгравшая Елену Остапенко из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) - Катержина Синякова (Чехия) - 2:6, 6:4, 6:1

Ализе Корне (Франция) - Елена Остапенко (Латвия) - 1:6, 7:5, 6:0