Корне обыграла Остапенко в первом круге турнира в Цинциннати

Шведка Ребекка Петерсон обыграла чешку Катержину Синякову в матче первого круга турнира в Цинциннати. Также во второй круг вышла француженка Ализе Корне, обыгравшая Елену Остапенко из Латвии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребекка Петерсон (Швеция) - Катержина Синякова (Чехия) - 2:6, 6:4, 6:1
Ализе Корне (Франция) - Елена Остапенко (Латвия) - 1:6, 7:5, 6:0
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