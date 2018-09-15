Карен Хачанов: "Понимал, что от моего поединка зависит, будет Россия бороться дальше или нет"

После победы над Ильей Ивашко (6:2, 6:4) в четвертой встрече матча Кубка Дэвиса между сборными России и Белоруссии, Карен Хачанов объяснил свою уверенную игру и поблагодарил зрителей за поддержку.

- Ничего не оставалось кроме того, чтоб как следует настроиться на матч. Я понимал, что от этой встречи зависит, продолжим ли мы бороться дальше. Показал очень хороший теннис. И зрители молодцы! Сегодня болели намного лучше, - сказал Хачанов в интервью у корта.

- Первый упущенный матчбол вас, казалось, совсем не смутил.

- Я же играл на приеме. Соперник здорово подал. (Мария Никулашкина)