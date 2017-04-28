Капитан сборной Румынии извинился перед Сереной Уильямс

Капитан сборной Румынии Илие Настасе принес извинения за слова в адрес американской теннисистки Серены Уильямс. Ранее 70-летний тренер на пресс-конференции в преддверии Кубка федерации задался вопросом, какого цвета будет ребенок Уильямс, объявившей о беременности. ITF временно дисквалифицировала его.

"Знаю, что ничто не может оправдать мои слова. Ни важность матча, ни неуступчивый характер. Но моя жизнь посвящена теннису, и я прошу принять мои извинения", - написал Настасе на своей странице в "Фейсбуке".