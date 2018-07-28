Игорь Андреев: "Будем ли привлекать в сборную Шарапову? Пока сложно сказать"

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев отметил, что вопрос привлечения в национальную команду Марии Шараповой открыт. Также он подчеркнул, что в России уже прошла смена поколений.

– Я думаю, у нас подходит очень хорошее поколение, – цитирует "Р-Спорт" Андреева. – Сейчас выделяется Касаткина, которая в этом году показывает очень хорошие результаты, но потенциал есть и у Вихлянцевой, и у Анны Калинской, и у Анны Блинковой. Все они могут хорошо играть. Просто не всегда все происходит быстро, у кого-то прогресс занимает больше времени, но потенциально все это очень хорошие игроки.

Будем ли привлекать в сборную Шарапову? Пока сложно сказать. Я говорил с ее агентом, Максом Айзенбадом. Многое будет зависеть от ее решения по выступлению на Олимпиаде в Токио. Если к тому моменту будет продолжать карьеру, то с удовольствием сыграет и за сборную.