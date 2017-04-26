Халеп – в четвертьфинале турнира в Штутгарте, Младенович сыграет с Кербер

Румынка Симона Халеп в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову во втором круге турнира WTA в Штутгарте. Ее следующая соперница определится в дуэли британки Джоанны Конты и Анастасии Севастовой из Латвии.
В матче первого круга француженка Кристина Младенович одолела Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии. В следующем раунде она встретится с немкой Ангелик Кербер.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Халеп (Румыния, 4) – Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3
Первый круг
Младенович (Франция) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:4, 6:2