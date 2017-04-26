Халеп – в четвертьфинале турнира в Штутгарте, Младенович сыграет с Кербер

Румынка Симона Халеп в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову во втором круге турнира WTA в Штутгарте. Ее следующая соперница определится в дуэли британки Джоанны Конты и Анастасии Севастовой из Латвии.

В матче первого круга француженка Кристина Младенович одолела Мирьяну Лучич-Барони из Хорватии. В следующем раунде она встретится с немкой Ангелик Кербер.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Халеп (Румыния, 4) – Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3

Первый круг

Младенович (Франция) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:4, 6:2