23:43 18 мая | Теннис — WTA

Халеп стала соперницей Шараповой и осталась первой ракеткой мира

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Румынская теннисистка Симона Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Риме обыграла француженку Каролин Гарсию6:2, 6:3. В полуфинале она сыграет с россиянкой Марией Шараповой.

Эта победа позволила Халеп остаться на первой строчке рейтинга WTA по итогам этой недели. Она получит первый номер посева на "Ролан Гаррос".

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Симона Халеп (Румыния, 1) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:3

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Паснаход

Арсеналий соломку стелит на всякий)

23:57 18 мая

За Арсеналий с децтва!))

Поздравления Симонке!) Ещё +3 недели первая!) Главная задача на турнир выполнена!)

23:54 18 мая

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