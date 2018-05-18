Халеп стала соперницей Шараповой и осталась первой ракеткой мира

Румынская теннисистка Симона Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Риме обыграла француженку Каролин Гарсию - 6:2, 6:3. В полуфинале она сыграет с россиянкой Марией Шараповой.

Эта победа позволила Халеп остаться на первой строчке рейтинга WTA по итогам этой недели. Она получит первый номер посева на "Ролан Гаррос".

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:3