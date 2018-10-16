Гаспарян обыграла Саккари и пробилась во второй раунд турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:1, 7:6 (7:4)) в первом раунде турнира WTA в Люксембурге. Матч продолжался один час и 40 минут.

В следующем раунде Гаспарян сыграет с победительницей пары Далила Якупович (Словения) - Катерина Козлова (Украина).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) - Мария Саккари (Греция, 7) - 6:1, 7:6(7:4)