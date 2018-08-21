Дияс, Соболенко и Ястремская пробились во второй круг турнирв в Нью-Хейвене

Белоруска Арина Соболенко обыграла Саманту Стосур из Австралии в первом круге турнира в Нью-Хейвене. Также во второй круг пробились итальянка Камила Джорджи, украинка Даяна Ястремская и представительница Казахстана Зарина Дияс.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия) - Саманта Стосур (Австралия, LL) - 6:3, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, Q) - Дэниэлл Коллинз (США, WC) - 6:0, 6:3

Камила Джорджи (Италия, Q) - Ана Богдан (Румыния, Q) - 6:3, 6:2

Зарина Дияс (Казахстан, Q) - Мария Саккари (Греция) - 6:4, 6:3