Цибулкова вошла в топ-10 рейтинга WTA, Шарапова поднялась на одну позицию

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). В первую десятку поднялась Доминика Цибулкова из Словакии.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает 8-е место. Мария Шарапова отыграла одну строчку и расположилась на 146-м месте.

Рейтинг WTA

Положение на 28 августа

1 (1*). Плишкова (Чехия) - 6390 очков

2 (2). Халеп (Румыния) - 6385

3 (3). Мугуруса (Испания) - 5860

4 (4). Свитолина (Украина) - 5530

5 (5). Возняцки (Дания) - 5350

6 (6). Кербер (Германия) - 5146

7 (7). Конта (Великобритания) – 4750

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4410

9 (9). В. Уильямс (США) - 4216

10 (11). Цибулкова (Словакия) – 3830...

18 (18). ВЕСНИНА (Россия) - 2140...

21 (20). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2065...

38 (39). КАСАТКИНА (Россия) - 1395...

40 (38). МАКАРОВА (Россия) - 1355...

58 (59). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 1012...

79 (78). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 763...

89 (83). РОДИНА (Россия) - 677...

146 (147). ШАРАПОВА (Россия) - 365.

* – положение в предыдущем рейтинге