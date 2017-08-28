Цибулкова вошла в топ-10 рейтинга WTA, Шарапова поднялась на одну позицию

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). В первую десятку поднялась Доминика Цибулкова из Словакии.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает 8-е место. Мария Шарапова отыграла одну строчку и расположилась на 146-м месте.
Рейтинг WTA
Положение на 28 августа
1 (1*). Плишкова (Чехия) - 6390 очков
2 (2). Халеп (Румыния) - 6385
3 (3). Мугуруса (Испания) - 5860
4 (4). Свитолина (Украина) - 5530
5 (5). Возняцки (Дания) - 5350
6 (6). Кербер (Германия) - 5146
7 (7). Конта (Великобритания) – 4750
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4410
9 (9). В. Уильямс (США) - 4216
10 (11). Цибулкова (Словакия) – 3830...
18 (18). ВЕСНИНА (Россия) - 2140...
21 (20). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2065...
38 (39). КАСАТКИНА (Россия) - 1395...
40 (38). МАКАРОВА (Россия) - 1355...
58 (59). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 1012...
79 (78). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 763...
89 (83). РОДИНА (Россия) - 677...
146 (147). ШАРАПОВА (Россия) - 365.
* – положение в предыдущем рейтинге