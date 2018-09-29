Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе стала мамой. 31-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что родила дочку.
"Сегодня праздник в доме горца! Человек родился! Welcome little baby girl! We love you! Лапочка дочка пожаловала! Уииии!" - написала Чакветадзе.
Сегодня праздник в доме горца) человек родился!) 👼🏼– Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.
Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️– Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.
Лапочка дочка пожаловала 💕💕💕💕💕💕 уииии)) pic.twitter.com/kn4x17ini8
Чакветадзе завершила карьеру в 2012 году в 25 лет. Она завоевала 8 титулов WTA и поднималась в рейтинге на 5-е место.