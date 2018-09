Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе стала мамой. 31-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что родила дочку.

"Сегодня праздник в доме горца! Человек родился! Welcome little baby girl! We love you! Лапочка дочка пожаловала! Уииии!" - написала Чакветадзе.

Сегодня праздник в доме горца) человек родился!) 👼🏼 – Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.

Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️

Лапочка дочка пожаловала 💕💕💕💕💕💕 уииии)) pic.twitter.com/kn4x17ini8 – Anna Chakvetadze (@achakv87) 28 сентября 2018 г.

Чакветадзе завершила карьеру в 2012 году в 25 лет. Она завоевала 8 титулов WTA и поднималась в рейтинге на 5-е место.