08:10 | Теннис — WTA

Чакветадзе стала мамой

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Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе стала мамой. 31-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, что родила дочку. 

"Сегодня праздник в доме горца! Человек родился! Welcome little baby girl! We love you! Лапочка дочка пожаловала! Уииии!" - написала Чакветадзе.

Чакветадзе завершила карьеру в 2012 году в 25 лет. Она завоевала 8 титулов WTA и поднималась в рейтинге на 5-е место.

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