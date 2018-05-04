Блинкова и Олару выиграли турнир в Рабате

Россиянка Анна Блинкова в паре с румынкой Ралукой Олару выиграла турнир в Рабате, в финале обыграв испанку Георгину Гарсия-Перес и венгерку Фанни Столлар со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Анна БЛИНКОВА/Ралука Олару (Россия/Румыния) – Георгина Гарсия Перес/Фанни Столлар (Испания/Венгрия) – 6:4, 6:4
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