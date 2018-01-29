Анастасия Потапова: "В матче с Возняцки буду просто наслаждаться теннисом"

Россиянка Анастасия Потапова отметила, что не будет особенно готовиться к матчу второго круга WTA в Санкт-Петербурге против датчанки Каролин Возняцки. 16-летняя теннисистка подчеркнула, что хочет получить удовольствие от встречи с первой ракеткой мира.

– У меня не будет особенной подготовки к матчу, – цитирует "Р-Спорт" Потапову. – Все мы люди. Она сейчас играла в Австралии, скорее всего, устала. Она первая ракетка мира, она на самом высоком уровне своем. Я буду просто наслаждаться теннисом, а там посмотрим.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля.