Александрова - во втором круге турнира в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова победила испанку Лару Арруабаррену в первом круге турнира в Сеуле. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5. В следующем круге она сыграет с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Арруабаррена (Испания, 7) – 6:3, 7:5

Кумкхум (Таиланд, Q) – Дуке-Мариньо (Колумбия) – 3:6, 6:4, 6:1

Соррибес Тормо (Испания) – Уотсон (Великобритания) – 6:3, 0:6, 6:1