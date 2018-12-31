Александрова обыграла Якупович на турнире в Шэньчжене

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла словенку Далилу Якупович (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Шэньчжене (Китай).

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) - Татьяна Мария (Германия).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) - Далила Якупович (Словения) - 6:3, 6:4

Ивана Йорович (Сербия, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 6:4, 6:2

Ван Синьюй (Китай, WC) - Сюнь Фанин (Китай, Q) - 7:6 (7:3), 6:4

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