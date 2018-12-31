Александрова обыграла Якупович на турнире в Шэньчжене

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла словенку Далилу Якупович (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира WTA в Шэньчжене (Китай).
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) - Татьяна Мария (Германия).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) - Далила Якупович (Словения) - 6:3, 6:4
Ивана Йорович (Сербия, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 2) - 6:4, 6:2
Ван Синьюй (Китай, WC) - Сюнь Фанин (Китай, Q) - 7:6 (7:3), 6:4
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