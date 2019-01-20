Стефанос Циципас: "Боготворю Федерера с шести лет"

Греческий теннисист Стефанос Циципас дал комментарий после победы над швейцарцем Роджером Федерером (6:7 (11:13), 7:6(7:3), 7:5, 7:6(7:5)) в 1/8 финала турнира Australian Open, сообщает Associated Press.

– Роджер – легенда тенниса. Испытываю огромное уважение к нему. Он показывал великолепную игру в последние годы. Боготворю его с шести лет, – приводит слова Циципаса Associated Press. – Мечта сыграть с ним стала явью. Победа в конце? Я не могу описать эмоции, думаю, что вы меня понимаете.

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