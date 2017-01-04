Шамиль Тарпищев: "Шарапова может завоевать золото на Олимпиаде-2020"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не исключил, что Мария Шарапова может сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2020 года в Токио. Напомним, спортсменка была дисквалифицирована на два года (от 26 января) за употребление запрещенного препарата мельдония. После апелляции в CAS дисквалификация была сокращена до 15 месяцев, и на корт она сможет вернуться 26 апреля.

- Шарапова может сыграть за сборную России и способна на Олимпиаде 2020 года завоевать золото. Здесь единственный вопрос - вопрос ее желания, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - В конце апреля Шарапова возвращается к участию в турнирах. Посмотрим, как быстро она сможет вернуться на высокий уровень. Мир спорта не стоит на месте, движется быстро, но все мы знаем, что Шарапова профессионал, все зависит от нее самой.

В апреле 2016 года сборная России впервые с 1998 года вылетела из Мировой группы Кубка Федерации. Первый матч в 2017 году команда проведет против сборной Тайваня в феврале. Ранее капитан женской сборной России Анастасия Мыскина сообщила, что еще не обсуждала с Шараповой тему ее возвращения в национальную команду.