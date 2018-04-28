Серена Уильямс обвинила в сексизме владельца турнира в Мадриде

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс обвинила в сексизме бывшего румынского теннисиста Иона Цириака. В настоящее время он является владельцем турнира в Мадриде.

- Я всегда говорю, что люди имеют право на свое мнение. Очевидно, что женский теннис не ограничивается лишь мной, - приводит New York Times слова Уильямс. - Но я поговорю с ним, поверьте мне, я поговорю с ним. Это невежественные слова, и это сексистский комментарий, и, возможно, он невежественный человек.



Ранее Цириак в интервью Sport Bild сказал про Уильямс: "36 лет и 90 килограммов? При всем уважении, я хотел бы видеть в женском теннисе что-то еще, я хотел бы увидеть такого игрока, как Штеффи Граф".