Мария Шарапова – о победе над Возняцки: "Ради таких матчей я и тренировалась"

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над датчанкой Каролин Возняцки (6:4, 4:6, 6:3) в трех сетах в матче третьего круга одиночного разряда на турнире Australian Open, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

– Я думаю, уровень был достаточно высокий. Знала, что будет тяжелый матч. У меня было немного игр в прошлом году, особенно против лучших теннисисток. Это те матчи, для которых ты тренируешься, – приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Российская спортсменка сказала, что будет сражаться со своей следующей соперницей по 1/8 финала турнира в Австралии – Эшли Барти. 22-летняя австралийская теннисистка является 15-й ракеткой турнира.

– Я думаю, что ее история феноменальна. Знаю, что она сделала небольшой перерыв, вернулась, вновь поднялась (на высокий уровень) и выглядит невероятно хорошо. Я знаю, что у нее будет сильная поддержка среди болельщиков, но я буду сражаться, – цитирует Шарапову WTA.

Шарапова переиграла Возняцки и вышла в 1/8 финала Australian Open