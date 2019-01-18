Шарапова переиграла Возняцки и вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки (6:4, 4:6, 6:3) в трех сетах в матче третьего круга одиночного разряда на турнире Australian Open. Встреча длилась 2 часа 24 минуты.

Следующая соперница Шараповой по 1/8 финала турнира в Австралии станет Эшли Барти. 22-летняя австралийская теннисистка является 15-й ракеткой турнира.

Возняцки является действующей чемпионкой Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Шарапова (Россия, 30) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 6:4, 4:6, 6:3

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