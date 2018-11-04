Карен Хачанов: "Невероятные эмоции"

Теннисист Карен Хачанов опубликовал фото с кубком турнира "Мастерс" в Париже. 22-летний россиянин поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении турнира, в финале которого он победил серба Новака Джоковича – 7:5, 6:4. ​

– Просто незабываемая неделя в Париже, – написал Хачанов в Инстаграме. – Невероятные эмоции. Спасибо моей команде и моей семье за их каждодневный труд и поддержку. И еще раз хочу поблагодарить всех за те сообщения, добрые слова и поздравления, которые я получил.