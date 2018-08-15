Испания и Греция сыграют на Кубке Хопмана-2019

Сборные Испании и Греции примут участие в Кубке Хопмана-2019. За испанскую команду сыграют двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" Гарбинье Мугуруса и Давид Феррер, планирующий весной завершить карьеру. А в составе сборной Греции выступят восходящие звезды Мария Саккари и Стефанос Циципас, сообщает официальный сайт турнира.

Ранее участие в состязаниях подтвердили звездные дуэты из Швейцарии – Белинда Бенчич и Роджер Федерер – и Германии – Ангелик Кербер и Александр Зверев.

Кубок Хопмана традиционно пройдет в Перте на первой неделе нового сезона - с 29 декабря по 5 января.