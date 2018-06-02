Хауме Мунар: "Джокович сказал мне, что я боец"

Испанский теннисист Хауме Мунар рассказал, о чем о беседовал с Новаком Джоковичем после очной встречи второго круга "Rolan Garros", в которой победителем вышел серб - 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

- Новак сказал мне, что я боец и очень уверенно держался. Сам Джокович сыграл в очень агрессивный теннис, - приводит World Tennis USA слова Мунара. - Я проиграл, но это поражение лишь подтвердило тот уровень игры, который я демонстрировал на протяжении последних месяцев. Мои выступления на "Rolan Garros" говорят о том, что работа идет в нужном направлении.

Отметим, что это первый "Rolan Garros" для 21-летнего испанца. В первом круге турнира Мунар в пяти партиях одолел своего соотечественника Давида Феррера.