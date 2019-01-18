Хачанов уступил Баутисте Агуту и покинул Australian Open

Первая ракетка России Карен Хачанов в трех сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту (4:6, 5:7, 4:6) в матче третьего круга в рамках одиночного разряда турнира Australian Open. Продолжительность встречи составила 2 часа и 10 минут.

22-летний россиянин покидает турнир в Австралии. Следующим соперником Агута станет победитель пары Марин Чилич (Хорватия, 6) – Фернандо Вердаско (Испания, 26).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) – Карен Хачанов (Россия, 10) – 6:4, 7:5, 6:4

Все об Australian Open – здесь