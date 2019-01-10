Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, подозреваемых в организации договорных матчей, среди которых 23 профессиональных теннисиста, информирует Еuropol. Один из спортсменов принимал участие в последнем US Open.

Сообщается, что подозреваемые подкупали профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты, и использовали личности тысяч граждан, чтобы делать ставки на заранее организованные игры.

Преступная группа лиц армянской национальности использовала профессионального теннисиста, который действовал как связующее звено между бандой и остальной частью преступной группы. После подкупа игроков, члены группировки присутствовали на матчах, чтобы убедиться, что теннисисты выполнили то, что было ранее согласовано, и отдавали приказы другим участникам сообщаества продолжать делать ставки, сделанные на национальном и международном уровне.

В Испании было проведено 11 обысков, в ходе которых было изъято 167 000 евро наличными, дробовик, более 50 электронных устройств, кредитные карты, пять роскошных автомобилей и документация, связанная с этим делом. Кроме того, были заморожены 42 банковских счета и их остатки.