Димитров проиграл Тиму в третьем круге турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим одержал победу над болгарином Григором Димитровым в третьем круге турнира в Мадриде со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9). В четвертьфинале он встретится с хорватом Борной Чоричем.

В другой встрече на турнире уругваец Пабло Куэвас победил француза Бенуа Пэра - 7:5, 0:6, 6:1.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Тим (Австрия, 8) – Димитров (Болгария, 12) – 4:6, 6:4, 7:6(11:9)

Куэвас (Уругвай) – Пэр (Франция) – 7:5, 0:6, 6:1