Димитров проиграл Тиму в третьем круге турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим одержал победу над болгарином Григором Димитровым в третьем круге турнира в Мадриде со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9). В четвертьфинале он встретится с хорватом Борной Чоричем.
В другой встрече на турнире уругваец Пабло Куэвас победил француза Бенуа Пэра - 7:5, 0:6, 6:1.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Тим (Австрия, 8) – Димитров (Болгария, 12) – 4:6, 6:4, 7:6(11:9)
Куэвас (Уругвай) – Пэр (Франция) – 7:5, 0:6, 6:1