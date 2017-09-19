Андреев вошел в тренерский штаб сборной России на постоянной основе

Президент ФТР, капитан сборной России Шамиль Тарпищев сообщил, что обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Игорь Андреев будет работать в тренерском штабе национальной команды на постоянной основе. По его словам, любой член тренерского штаба может выступить в роли капитана команды.

- Я тоже не вечен, - цитирует ТАСС Тарпищева. - У нас сейчас очень хорошая подборка тренеров, мы еще привлекли Игоря Андреева. Но вообще, из нынешнего тренерского штаба может выйти (капитаном) любой. Я сторонник того, что сидеть (в качестве капитана) должен тот, кто ближе знает спортсменов.

Напомним, Андреев завершил профессиональную карьеру в 2013 году.