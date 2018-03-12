10:30 | Теннис — ATP

Зверев завершил борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе

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Португалец Жоау Соуза одержал победу над Александром Зверевым из Германии во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе – 7:5, 5:7, 6:4. В следующем круге Соуза встретится с канадцем Милошом Раоничем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жоау Соуза (Португалия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:5, 5:7, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/1/7/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Бабасян Арсен Ноунеймович

Для меня этот чувак с лицом Бушар - неразгаданная загадка.)) Ничего выдающегося в нём не увидел...) Может плохо присматривался?)) Как то этот персонаж прошёл мимо меня стороной.)) Но мэй би ему удастся удивить меня в будущем!?)) Дай то Бог!)

15:25

Nick280881

У Саши после победы над Федерером в финале в Монреале, игра полностью пропала. В тот момент казалось, что он будет за первое место бороться, а он стал такие результаты показывать, что дай Бог в сотне удержаться.

14:34

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