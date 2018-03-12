Зверев завершил борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе

Португалец Жоау Соуза одержал победу над Александром Зверевым из Германии во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе – 7:5, 5:7, 6:4. В следующем круге Соуза встретится с канадцем Милошом Раоничем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жоау Соуза (Португалия) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:5, 5:7, 6:4