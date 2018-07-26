Южный после объявления о завершении карьеры уступил Звереву

Российский теннисист Михаил Южный проиграл немцу Мише Звереву (4:6, 2:6) во втором раунде турнира АТР в Атланте (США). Игра продолжалась один час и 10 минут.

Ранее россиянин объявил, что турнир в Санкт-Петербурге, на котором он выступит после соревнований в США, станет для него последним.

Атланта (США)

Турнир ATP BB&T Atlanta Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Миша Зверев (Германия, 7) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 6:2

Чон Хен (Корея, 3, WC) - Тэйлор Фритц (США) - 6:4, 7:6 (7:5)

Райан Харрисон (США, 8) - Лукаш Лацко (Словакия) - 2:6, 6:2, 6:3