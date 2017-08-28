Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло.

Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию, это является его лучшим результатом в карьере. Его соотечественник Михаил Южный покинул первую сотню рейтинга и занимает теперь 101-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 28 августа

1 (2*). Надаль (Испания) – 7645 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 7150

3 (3). Федерер (Швейцария) – 7145

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5690

5 (5). Джокович (Сербия) – 5325

6 (6). Зверев (Германия) – 4470

7 (7). Чилич (Хорватия) – 4155

8 (8). Тим (Австрия) – 4030

9 (9). Димитров (Болгария) – 3710

10 (10). Нишикори (Япония) – 3195...

29 (29). ХАЧАНОВ (Россия) – 1390...

53 (54). РУБЛЕВ (Россия) – 890

54 (53). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 889...

75 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 686...

99 (100). ДОНСКОЙ (Россия) – 549...

101 (98). ЮЖНЫЙ (Россия) – 551...

* – положение в предыдущем рейтинге