Южный покинул топ-100 рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло.
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию, это является его лучшим результатом в карьере. Его соотечественник Михаил Южный покинул первую сотню рейтинга и занимает теперь 101-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 28 августа
1 (2*). Надаль (Испания) – 7645 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 7150
3 (3). Федерер (Швейцария) – 7145
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5690
5 (5). Джокович (Сербия) – 5325
6 (6). Зверев (Германия) – 4470
7 (7). Чилич (Хорватия) – 4155
8 (8). Тим (Австрия) – 4030
9 (9). Димитров (Болгария) – 3710
10 (10). Нишикори (Япония) – 3195...
29 (29). ХАЧАНОВ (Россия) – 1390...
53 (54). РУБЛЕВ (Россия) – 890
54 (53). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 889...
75 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 686...
99 (100). ДОНСКОЙ (Россия) – 549...
101 (98). ЮЖНЫЙ (Россия) – 551...
* – положение в предыдущем рейтинге