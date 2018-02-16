Южный не сумел обыграть Керри во втором круге в Нью-Йорке

Россиянин Михаил Южный не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 4:6, 3:6 он уступил американцу Сэму Керри. Хозяин кортов выполнил 13 эйсов и дважды взял чужую подачу. Южный имел три брейк-пойнта, но все упустил. В полуфинале Керри встретится с хорватом Иво Карловичем.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Керри (США, 2) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 6:3