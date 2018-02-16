05:01 | Теннис — ATP

Южный не сумел обыграть Керри во втором круге в Нью-Йорке

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Россиянин Михаил Южный не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 4:6, 3:6 он уступил американцу Сэму Керри. Хозяин кортов выполнил 13 эйсов и дважды взял чужую подачу. Южный имел три брейк-пойнта, но все упустил. В полуфинале Керри встретится с хорватом Иво Карловичем.

Нью-Йорк (США) 

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Сэм Керри (США, 2) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Читалось.))

08:32

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