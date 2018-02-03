Южный на турнире в Софии в седьмой раз в карьере сыграет с Сеппи

В Софии состоялась жеребьевка турнира ATP-250, который пройдет с 5 по 11 февраля. В церемонии принял участие российский теннисист Михаил Южный​. Он в первом круге встретится с итальянцем Андреасом Сеппи. По личным встречам Михаил впереди 5-1. Теннисисты не играли с "Мастерса-1000" в Цинциннати в 2014 году.

Первый номер "посева" получил швейцарец Стэн Вавринка, который начнет выступления со второго круга. Действующий чемпион Григор Димитров ранее снялся с домашнего турнира из-за травмы плеча.