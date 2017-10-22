"ВТБ Кубок Кремля" в этом году побил рекорд посещаемости

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что в этом году прошедший в Москве турнир "ВТБ Кубок Кремля" побил рекорд посещаемости. Он также добавил, что популярность тенниса в России растет.

Напомним, победительницей женской сетки турнира стала немка Юлия Гергес, в финале победившая россиянку Дарью Касаткину. Мужской турнир выиграл босниец Дамир Джумхур, обыгравший Рикардаса Беранкиса из Литвы.

– Безусловно, турнир прошел успешно, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Несмотря на отсутствие россиян в мужском финале, сегодня трибуны были почти переполнены. В этом году турнир побил рекорд посещаемости. Год назад соревнования посетили 67 тысяч человек, а в этом уже по состоянию на вчерашний день насчитали 69 тысяч, сегодня пришли еще порядка 7 тысяч человек.

Я всегда подчеркивал, что на Западе зрители приходят на зрелище, а у нас люди посещают турниры с целью поддержать своих. Сегодняшние показатели посещаемости говорят о том, что популярность тенниса в стране растет, а ценителей этого вида спорта стало больше.