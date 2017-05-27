Вавринка выиграл турнир в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка стал победителем турнира ATP в Женеве. В финале он в трех сетах одолел Мишу Зверева из Германии. Напомним, что Вавринка являлся действующим победителем этих соревнований.

Для 32-летнего теннисиста этот титул стал 16-м в карьере в одиночном разряде на таком уровне и первым в этом году.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Вавринка (Швейцария, 1, WC) – Зверев М. (Германия, Q) – 4:6, 6:3, 6:3