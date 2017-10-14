В финале турнира в Шанхае встретятся Надаль и Федерер

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира ATP в Шанхае. В полуфинальном поединке Федерер в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 3:6, 6:3, 6:3.
В решающем матче турнира швейцарец сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее оказался сильнее Борна Чорича – 7:5, 7:6 (7:3).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Федерер (Швейцария, 2) – Дель Потро (Аргентина, 16) – 3:6, 6:3, 6:3
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Григорич
Только жаль, что мужчин не показывают по ТВ (только женщин). Может такой суперфинал покажут.
17:52
alexzander
Чилича конечно, СЭ опять чудит
17:21
shpasic
Чорич, Чилич... какая разница между этими румынами?!))
17:19
shpasic
вот так неожиданность!
17:18
Arthas
Молодец, Роджер. Взял реванш за ЮС Опен. Ну что ж, финал с приставкой супер. только я чего-то не пойму, Надаль Чилича обыграл или Чорича? Почему на стене рез-тов и здесь разные имена?
17:17
alexzander
Финал мечты, 4 встреча в этом сезоне и третий финал! Рафа, надо брать реванш!!!Победы
17:15