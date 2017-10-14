В финале турнира в Шанхае встретятся Надаль и Федерер

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира ATP в Шанхае. В полуфинальном поединке Федерер в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 3:6, 6:3, 6:3.

В решающем матче турнира швейцарец сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее оказался сильнее Борна Чорича – 7:5, 7:6 (7:3).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Дель Потро (Аргентина, 16) – 3:6, 6:3, 6:3