17:12 | Теннис — ATP

В финале турнира в Шанхае встретятся Надаль и Федерер

6

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира ATP в Шанхае. В полуфинальном поединке Федерер в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро – 3:6, 6:3, 6:3.

В решающем матче турнира швейцарец сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее оказался сильнее Борна Чорича – 7:5, 7:6 (7:3).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Дель Потро (Аргентина, 16) – 3:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2017/

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Григорич

Только жаль, что мужчин не показывают по ТВ (только женщин). Может такой суперфинал покажут.

17:52

alexzander

Чилича конечно, СЭ опять чудит

17:21

shpasic

Чорич, Чилич... какая разница между этими румынами?!))

17:19

shpasic

вот так неожиданность!

17:18

Arthas

Молодец, Роджер. Взял реванш за ЮС Опен. Ну что ж, финал с приставкой супер. только я чего-то не пойму, Надаль Чилича обыграл или Чорича? Почему на стене рез-тов и здесь разные имена?

17:17

alexzander

Финал мечты, 4 встреча в этом сезоне и третий финал! Рафа, надо брать реванш!!!Победы

17:15