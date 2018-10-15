У Дель Потро диагностировали трещину в коленной чашечке

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро получил травму колена, сообщает официальный сайт АТР. У него диагностировали трещину в коленной чашечке на правой ноге.

Аргентинец снялся с матча третьего раунда турнира серии Masters в Шанхае против хорвата Борны Чорича из-за травмы. Также, видимо, ему придется пропустить и итоговый турнир АТР.

- Это очень сложный момент для меня. Я очень расстроен, - сказал теннисист. Это тяжелый удар для меня, тут я бессилен. Сложно опять думать о восстановлении. Не думал, что это произойдет снова.

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