05:23 | ТЕННИС — ATP

Тим одержал 40-ю победу в году и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Австриец Доминик Тим переиграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати. Эта победа стала для австрийского теннисиста 40-й в этом году.

В других встречах хорват Иво Карлович одолел француза Жо-Вилфрида Цонга, а американец Джон Изнер​ оказался сильнее своего соотечественника Томми Пола.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) Фабио Фоньини (Италия)

Иво Карлович (Хорватия) Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Джон Изнер (США) Томми Пол (США)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2017/1/6/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий