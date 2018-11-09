10:04 | Теннис — ATP

Стефанос Циципас: "Мне приятно быть частью турнира в Милане, я счастлив быть звездой"

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Грек Стефанос Циципас подытожил свое выступление на групповом этапе турнира Next Gen Finals, который проходит в Милане (Италия). Накануне он переиграл поляка Хуберта Гуркача  - 4:1, 4:3(7:2), 4:1.

-  Хуркач – хороший теннисист, я до этого уже играл против него, - приводит ATP World Tour слова Циципаса. - Я доволен этой победой. Я отлично действовал с самого начала и до конца матча. Чувствую себя прекрасно, я много работаю для каждой игры. Мне приятно быть частью этого турнира, я счастлив быть звездой. Знаю, что есть еще и другой, который в другой группе также выиграла все три встречи. Турнир ещё не закончился.

Греческий теннисист занял первое место в группе, одержав три победы в трех матчах. Его соперником в полуфинале станет россиянин Андрей Рублев.

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