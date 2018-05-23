Сеппи обыграл "квалифая" во втором круге турнира в Женеве

Итальянец Андреас Сеппи, американец Теннис Сандгрен и Мартон Фучович из Венгрии оформили выход в четвертьфинал турнира в Женеве. За выход в полуфинал Сеппи поспорит с немцем Петером Гойовчиком. Соперники остальных определятся позднее.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андреас Сеппи (Италия, 7) – Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) – 7:5, 6:3

Теннис Сандгрен (США) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(7:5), 6:4