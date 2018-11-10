Рублев занял 3-е место на Next Gen ATP Finals

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Хайме Мунара в матче за 3-е место на турнире Next Gen ATP Finals - 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3).

Соревнования проходят в Милане. Сеты в этом турнире играются до 4-х выигранных геймов. В финале сыграют грек Стефанос Циципас и австралиец Алекс Де Минаур.

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 335 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Матч за 3-е место

Андрей Рублев (Россия, 5) - Хайме Мунар (Испания, 7) - 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3)