23:09 10 ноября | Теннис — ATP

Рублев занял 3-е место на Next Gen ATP Finals

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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Хайме Мунара в матче за 3-е место на турнире Next Gen ATP Finals - 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3).

Соревнования проходят в Милане. Сеты в этом турнире играются до 4-х выигранных геймов. В финале сыграют грек Стефанос Циципас и австралиец Алекс Де Минаур.

Милан (Италия) 

Турнир ATP Next Gen ATP Finals 

Призовой фонд 1 335 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Матч за 3-е место 

Андрей Рублев (Россия, 5) - Хайме Мунар (Испания, 7) - 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3)

 

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