Рублев впервые в карьере вошел в топ-50 рейтинга АТР

Российский теннисист Андрей Рублев, выиграв турнир в Умаге, вошел в топ-50 рейтинга АТР. Он знял 49-ю строчку, показав лучший результат в карьере. На прошлой неделе Рублев был 74-м.

Лучший среди россиян - Карен Хачанов, который занимает 32-е место. Также в первой сотне рейтинга: Даниил Медведев (48-е место), Андрей Кузнецов (71), Михаил Южный (85) и Евгений Донской (98).

Первая десятка рейтинга осталась неизменной: Энди Маррэй (Великобритания), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия), Стэн Вавринка (Швейцария), Марин Чилич (Хорватия), Доминик Тим (Австрия), Кеи Нишикори (Япония), Милош Раонич (Канада), Григор Димитров (Болгария).