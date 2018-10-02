Рублев - во втором круге турнира в Пекине

Россиянин Андрей Рублев победил Жоау Соузу из Португалии в первом круге турнира в Пекине. Его соперник определится в матче Фабио Фоньини и Раду Албота.

Ранее во второй круг пробился Карен Хачанов, который встретится с первым номером "посева" Хуаном Мартином Дель Потро.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 401 860 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:0, 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) - Джек Сок (США, 6) - 6:7(6:8), 7:5, 6:2

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 7:5, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 3) - Теннис Сандгрен (США, LL) - 7:5, 6:3

Филип Краинович (Сербия) - Миша Зверев (Германия) - 6:1, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания) - Гаэль Монфис (Франция) - 2:6, 7:6(7:3), 7:6(7:5)

Маттео Берреттини (Италия, Q) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:3, 6:2

Малек Джазири (Тунис) - У Ибин (Китай, WC) - 6:4, 6:3