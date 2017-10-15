Рублев сыграет с Крайиновичем в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

По завершении квалификации полностью сформировалась сетка мужского "ВТБ Кубка Кремля".

Первая ракетка России Андрей Рублев, "посеянный" на турнире под 5-м номером, получил в соперники серба Филиппа Крайиновича. Роман Сафиуллин сыграет с Юки Бхамбри из Индии, Константин Кравчук – с Лукашем Росолом из Чехии, а словенец Блаж Кавчич – с Мирзой Башичем. Четвертьфиналист прошлогоднего "ВТБ Кубка Кремля" Александр Бублик, проигравший в финале квалификации, но получивший статус lucky loser, в первом круге встретится с Теймуразом Габашвили.