Рублев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Болгарин Григор Димитров переиграл в двух сетах россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 17 минут.

В полуфинале Димитров встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 2) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:3, 6:4