Рублев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Болгарин Григор Димитров переиграл в двух сетах россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 17 минут.
В полуфинале Димитров встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 2) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:3, 6:4
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