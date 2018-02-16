17:10 | Теннис — ATP

Рублев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Роттердаме

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Болгарин Григор Димитров переиграл в двух сетах россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 17 минут.

В полуфинале Димитров встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Григор Димитров (Болгария, 2) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

легкие деньги

18:18

oleg.bob

Жаль...

17:44

Бней Иегуда

Читалось.))

17:12

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