Раонич вышел во второй круг турнира в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл аргентинского спортсмена Николаса Кикера в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
В следующем раунде Раонич встретится с победителем поединка Денис Шаповалов – Теннис Сандгрен.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Милош Раонич (Канада) – Николас Кикер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:4, 6:2
Бенуа Пэр (Франция) – Лукас Пуйе (Франция, 15) – 6:2, 6:3
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