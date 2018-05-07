Раонич вышел во второй круг турнира в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл аргентинского спортсмена Николаса Кикера в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

В следующем раунде Раонич встретится с победителем поединка Денис Шаповалов – Теннис Сандгрен.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада) – Николас Кикер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:4, 6:2

Бенуа Пэр (Франция) – Лукас Пуйе (Франция, 15) – 6:2, 6:3